Tras caer el viernes como visitante ante Atlético Tala y cortar una racha de tres victorias en fila, Racing recibirá esta noche, desde las 20 horas, a BH de Gualeguay, por la octava jornada de la fase regular de la Liga Provincial de Mayores.

El equipo de Cristian Delgui viene de tener su producción ofensiva más floja de la temporada en Rosario del Tala, donde apenas anotó 51 puntos, con solo 5 en el segundo y 8 en el tercer capítulo.

Esa labor se contrarrestó con la de su última presentación como local, hace ocho días, cuando había derrotado a Parque Sur por 105-78, con cinco jugadores por encima del doble dígito en puntos.

En esa condición, Racing cayó en su debut frente a Regatas y luego hilvanó dos victorias. A la mencionada ante Parque Sur se le suma el triunfo ante Luis Luciano (68-65), en aquel momento único líder e invicto de la Zona 2.

Por su parte, BH viene de vencer el viernes como local a Regatas Uruguay por dos puntos y ostenta el mismo récord que La Academia: tres victorias y tres derrotas.

El conjunto gualeyo tiene entre sus fichas mayores y referentes a dos gualeguaychuenses: el base Laureano Legaria y el polifuncional Manuel Lado.