En un fin de semana marcado por la doble fecha, Racing visitará esta noche desde las 21.30 a Luis Luciano, en el estadio Luis César Spiazzi de Urdinarrain, con el objetivo de sumar su segunda victoria consecutiva y quedar con récord positivo (hasta ahora suma cinco triunfos y cinco caídas), para no quedar relegado en las posiciones de su zona en la Liga Provincial de Mayores.

El equipo dirigido por Cristian Delgui viene de conseguir un triunfo agónico como local frente a Peñarol de Rosario del Tala (72-70), con un triple de Juan José Giaveno a falta de 4,2 segundos para el final, y necesita volver a ganar en la ruta (sumó una sola victoria en cinco presentaciones) para meterse nuevamente en el top 5 de la zona 2 y en los puestos de clasificación a los octavos de final.

Por su parte, Luis Luciano atraviesa una campaña irregular después de ser puntero e invicto en las primeras tres fechas; ahora se ubica en el tercer lugar, pero con un partido más y récord negativo, producto de cinco victorias y seis derrotas. Casualmente fue ante Racing, en el duelo correspondiente a la primera rueda, donde el conjunto celeste sufrió su primera caída y comenzó su racha irregular.

En los otros partidos de la zona 2, Centro Bancario recibirá a Regatas Uruguay, el líder Atlético Tala será local ante BH de Gualeguay y, en el duelo de uruguayenses, Parque Sur será anfitrión de Zaninetti. Todos los partidos se jugarán desde las 21:30.

Central Entrerriano afronta su último amistoso de pretemporada

El conjunto rojinegro visitará esta noche, también desde las 21:30, a Rocamora en el “Julio César Paccagnella” de Concepción del Uruguay, en su última prueba antes del debut en la temporada de la Liga Argentina de Básquet, que será el próximo viernes como visitante frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Crédito: MR Fotografía.

El objetivo del entrenador Martín Pascal es seguir aceitando el funcionamiento del equipo y evaluar si Justo Catalín puede sumar minutos para llegar con algo de ritmo al inicio de la competencia oficial. Cabe recordar que el perimetral paceño todavía no recibió el alta definitiva tras la rotura de ligamentos que sufrió el 2 de noviembre del año pasado y que lo dejó afuera de toda la competencia anterior.

En cuanto a los amistosos que afrontó Central en esta preparación, sumó tres victorias —ante La Unión de Colón (local y visitante) y Rocamora (local)—, mientras que en una prueba a puertas cerradas cayó frente a River Plate en el microestadio millonario.