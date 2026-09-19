Racing afrontará esta noche, desde las 21 horas, en el estadio conocido popularmente como el “Cilindro Amarillo”, su octavo juego de la fase regular de la Liga Provincial de Mayores, que actualmente lo encuentra en la cuarta posición de la Zona 2, con un registro de cuatro victorias y tres derrotas. El equipo atraviesa un marcado progreso deportivo, ya que cuatro de sus triunfos fueron en las últimas cinco presentaciones.

Enfrente tendrá a Zaninetti, que marcha penúltimo, solo por encima de Centro Bancario de Gualeguay, con un registro de dos partidos ganados –uno de local y otro de visitante– y cinco perdidos.

Para el equipo de Cristian Delgui será una interesante oportunidad de conseguir su segunda victoria en la ruta, quedar con récord positivo al llegar a la mitad de la fase regular y meterse entre los puestos de vanguardia, con la posibilidad de quedar incluso segundo en caso de ganar y que Luis Luciano pierda ante el líder Atlético Tala, al que visitará esta noche.

En la previa al encuentro de esta noche, este medio dialogó con Juan José Giaveno, el hombre más experimentado que tiene Delgui, quien se refirió al momento que atraviesa el conjunto, el rival de turno, la exigencia del torneo, las sensaciones personales en estos primeros siete partidos con la camiseta blanca y verde y para qué está Racing en esta Liga Provincial.

“El balance es que vamos de menor a mayor. Tuvimos un comienzo con algunas dudas, típico y normal de un equipo nuevo que se está conociendo y, con el correr de los entrenamientos y los partidos, hemos ido construyendo y generando algo de química”, destacó después de perder los dos primeros juegos e hilvanar cuatro triunfos en las posteriores cinco presentaciones.

“Hemos evolucionado en el orden del equipo y en ser más respetuosos de las situaciones tácticas que quiere el entrenador. Además, empezamos a entender de a poco la importancia de pasarnos el balón en el juego colectivo y de generar circulación a través de la rotación de la pelota. Si bien hemos mejorado mucho, creo que el desafío ahora es empezar a encontrar una identidad y que podamos mantenerla durante la mayor cantidad de tiempo posible. Es nuestro próximo paso en función del crecimiento”, agregó a modo de anhelo colectivo.

En cuanto al duelo de esta noche ante Zaninetti en Concepción del Uruguay, el experimentado base cordobés mencionó: “Es el último rival que nos toca enfrentar, así que no tenemos mayores referencias. Sabemos que está abajo nuestro en la tabla y que, decididamente, es uno de los torneos más parejos de los últimos años, por lo que no es ningún parámetro la posición en la tabla. Seguramente nos encontremos con un equipo con deseo de ganar porque son locales y eso en esta zona empuja mucho. Para nosotros sería importante traer el partido porque nos pone arriba y sería una gran oportunidad de cerrar esta primera rueda con las mejores sensaciones”.

Giaveno, con 34 años, es el hombre más experimentado y con mayor recorrido en el básquet profesional entre todo el plantel académico. Con pasos por Central Entrerriano, Peñarol de Rosario del Tala y Ferro de Concordia, además de haber jugado en el ascenso del básquet italiano e incluso haber integrado selecciones juveniles de Argentina, afronta por primera vez una Liga Provincial o Pre-Federal en Entre Ríos y al respecto destacó:

“En esta temporada estoy estrenando dos títulos: el de papá y el del más viejo del equipo”, comentó entre risas. “En lo personal, como el equipo, voy de menor a mayor. Estoy agarrando ritmo después del desgarro que me mantuvo fuera de la pretemporada, tratando de dar y sumar constantemente en el día a día a lo que pide Cristian (Delgui, el entrenador), para formar un equipo cada vez más completo”.

“Si bien es mi primer Provincial en Entre Ríos, ya he jugado el de Córdoba y muchos Federales en la zona. Entonces conozco muy bien de qué se trata y, en ese sentido, me siento muy preparado desde lo físico y lo mental. En todos los partidos, cualquiera puede ganar, y eso es hermoso. Te mantiene en alerta constantemente”, agregó.

Por último, desde su experiencia, se refirió a cuál es el techo en cuanto a objetivos que tiene Racing en esta edición de la Liga Provincial de Mayores, a la cual regresó después de ausentarse en las dos últimas temporadas. “Hace años cambié el enfoque y ya no soy de poner expectativas a los desafíos, porque eso es pensar en el futuro y el futuro es incierto. Pero sí tengo y tenemos, junto con mis compañeros, la intención de dar lo mejor de nosotros en cada entrenamiento y partido. Ese fue el compromiso que asumimos desde el primer día y estamos atravesando ese camino, que espero nos lleve muy lejos en el torneo, porque para eso nos preparamos”, sentenció.