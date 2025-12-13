Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado (21 horas) en la gran final del Torneo Clausura, en un trascendental encuentro que definirá quién será el nuevo campeón del fútbol argentino. El partido se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Racing, que es dirigido por Gustavo Costas, se metió en la final luego de atravesar un durísimo camino en los playoffs, dado que en los octavos de final venció 3-2 a River como local en un verdadero partidazo. Ya en los cuartos de final ante Tigre necesitó que su arquero Facundo Cambeses se convirtiera en héroe en los penales, mientras que en las semis superó 1-0 a Boca en “La Bombonera”.

Previamente, en la fase regular, había terminado tercero en la Zona A con 25 puntos, solo por debajo de Unión de Santa Fe y Boca.

Estudiantes, por su parte, tiene como director técnico a Eduardo Domínguez y protagonizó una muy floja fase regular y quedó octavo en la Zona A con 21 puntos. Sin embargo, en los encuentro de eliminación directa demostró una imagen totalmente distinta para vencer 1-0 a Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El único antecedente entre Racing y Estudiantes en una final data del Torneo Metropolitano 1967, donde el equipo platense goleó 3-0.

-Probables formaciones-

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.