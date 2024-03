El Hospital Centenario es permanente foco de intereses políticos y de cuestionamientos, acentuado en los últimos años a raíz del paso de distintos gobiernos que no han podido culminar la obra del nuevo edificio, y que ya presenta varias falencias estructurales en las partes que no fueron habilitadas o que funcionaron durante un tiempo y tuvieron que ser dejadas en desuso hasta que sean reparadas.

Con el cambio de gobierno a nivel provincial y la asunción como ministro de Salud de Guillermo Grieve, la dirección del hospital de Gualeguaychú también cambió de autoridad principal, quedando Jorge Montiel a cargo.

“Estoy como director hace dos meses, pero estoy en el hospital hace 19 años. Antes estaba en la trinchera y ahora me toca una función directiva. Es un tremendo desafío en el contexto en el que está el país, eso se lleva puesto directamente al hospital, y obviamente que nos hemos encontrado con un hospital complejo por múltiples factores, víctima de la coyuntura económica”, comenzó expresando Jorge Montiel.

El médico, que hasta hace poco se desempeñaba en la Terapia Intensiva, calificó las deudas con las que se topó en la dirección del Centenario como “importantes y millonarias”. Detalló que en gran parte corresponden al período 2022 y 2023, y marcó que “el 80 o 90% de ello es con los proveedores, es decir pago de medicamentos, descartables y bienes de servicio (prestadores de equipamientos como resonancias magnéticas que el hospital no tiene y se hace en los privados)”.

Crédito: Joaquín García

“Esta deuda impide mejorar en el día a día porque no tenemos campo de acción, pero ante ello todo el equipo directivo de la gestión, junto a la contadora y a la jefa de Recursos Humanos solicitamos una reunión urgente en Paraná y fuimos muy bien recibidos por el ministro de Salud y su equipo, y luego de un sinceramiento absoluto del Hospital ante el Ministerio tomaron conocimiento de la complicada situación financiera del hospital y en muy poco tiempo nos dieron respuestas, nos informaron que en breve nos van a estar resolviendo la deuda 2022/23”, adelantó Montiel, que además valoró el aumento en la partida presupuestaria que recibieron.

Por la crisis, se incrementan los usuarios del hospital

“La cantidad de usuarios que está teniendo el hospital viene en incremento desde hace mucho tiempo, porque el deterioro económico y laboral de la gente viene hace mucho tiempo, entonces el que no tiene obra social porque ya no la puede pagar o tiene pero tiene que pagar un copago, o no le brindan una asistencia adecuada, viene al hospital, entonces la cantidad de usuarios que tiene el Hospital es terrible, el incremento en estos últimos años y meses ha sido muy fuerte”, afirmó, y agregó que “un 20 o 30% de los pacientes que se ven en el hospital tienen algún grado de cobertura no satisfecha por su obra social o prepaga”.

Además, una novedad de los últimos días, es que el nosocomio también perdió capacidad de autofinanciamiento, tras una disposición del presidente Javier Milei: “Nosotros teníamos un hospital de gestión descentralizada, eso significa que podíamos cobrarle a la obra social la prestación. Había un ente regulador, que era la Superintendencia de Salud, que se encargaba de que las obras sociales abonen al hospital, y con un cobro de multa si había alguna rebeldía. Ahora el gobierno nacional sacó un boletín determinando que a partir del 29 de febrero eso no corre más, había una plataforma que nosotros cargábamos y eso funcionaba bastante bien, pero eso se dio por terminado, y nos solicitan que la provincia o los hospitales hagamos convenios con las obras sociales. Y eso va a llevar un proceso, no es inmediato, por eso se están teniendo reuniones con los gobernadores para solicitar una prórroga”.

“La salud en general va derecho a una crisis si no se toman medidas, tanto pública como privada. Muchísimas obras sociales brindan una prestación de terror, hay que sanearlo de alguna forma”, opinó Montiel, y detalló que “los costos han aumentado muchísimo, hay muchos elementos que son importados y se pagan en dólares”.

“Los recursos de la salud pública son finitos, la concurrencia en la Guardia es un cuello de botella, donde los chicos pasan de atender en 24 horas a 100 a 150 a 200 a 280 a 350… todo redunda y termina en el hospital”, resumió.

El crítico estado edilicio, la cantidad de empleados y los sueldos bajos en salud

“La única verdad es la realidad. Tenemos dos hospitales, el Centenario, antiquísimo, que no ha tenido los elementos de mantención como requiere un edificio de tantos años, y tenemos otro iniciado en obra que está terminado en un 38 o 40%, y en un 15 o 20% hay problemas de goteras y caída de cielorraso”, describió Montiel.

En este punto, resaltó que “hemos solicitado un relevamiento del estado edilicio de ambos edificios, por seguridad y a futuro para ver lo que queda pendiente del Bicentenario”.

Por otra parte, con respecto a la cantidad de gente que trabaja en el nosocomio, reveló que “El Ministerio envió hace 10 días tres representantes de Recursos Humanos del Ministerio para hacer un relevamiento del personal hospitalario, debido al alto número de contratados, tenemos 232, que de cuyo pago depende el presupuesto hospitalario, que en este contexto financiero se hace difícil abordar, como viene ocurriendo hace varios meses”, y sumó que “sobre todo también para establecer la cantidad de recurso humano y especialidades que harían falta para poner en funciones una vez culminado el Bicentenario”.

Consultado acerca si hay profesionales que no cumplen con su horario de trabajo, planteó que “hay un viejo dicho que es ‘el empleado público hace que trabaja y el estado hace que le paga’, eso va a llevar muchos años cambiarlo, parte del proyecto entrerriano de salud es modificar eso y que haya una carga horaria acorde al salario. Se trata de un paquete de medidas que hay que tomar para ir mejorando el sistema de salud”, aseveró.

“Cuando hablamos del deterioro de la salud, este es uno de los factores importantes, no ha explotado el sistema justamente por el personal de salud, porque el compromiso ético hace que a la hora de los reclamos se vuelva una debilidad”, concluyó.