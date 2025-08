Rafael Lacassia, vicepresidente del nuevo Partido Federal Liberal pasó por la mañana de Ahora Cero Radio y expresó su apoyo al presidente Javier Milei. También habló sobre los afiliados que necesitan para participar de las elecciones.

“Yo soy partidario de las ideas del presidente, apoyo a Javier Milei. No me siento excluido por formar otro partido, a mi me representan 100% las ideas de Milei. Si lo tengo que militar, lo milito hasta Jupiter”, dijo con énfasis el gualeguaychuense libertario.

Por otro lado, se refirió al partido que están fundando en la provincia: “Federal Libertario de Entre Ríos” (FLER). “Necesitamos 4.000 adhesiones para hacer el partido. En las próximas elecciones competiríamos para intendente, concejales y gobernador. La idea es tener alguna concejalía. Se trata de un armado provincial. Donde somos fuertes es en Victoria”, aseguró. No obstante, reconoció que Karina Milei no sabe de la existencia del FLER.

Sobre la posible alianza entre la Libertad Avanza y el Pro, Lacassia fue contundente: “Con tal de que no gane el peronismo, apoyo. Estoy totalmente en contra de las ideas que representa el peronismo”.