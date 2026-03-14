Por primera vez en sus 91 años de vida, el club Neptunia eligió a sus nuevas autoridades a través de los comicios, que consagró como ganador a la lista Neptu es de Todos, encabezada por Ramiro Nario, por sobre Renovación Neptuniana, que tenía como candidato a Germán Pereda.

En una jornada democrática histórica, 1036 socios se acercaron a la sede de la institución (Churruarín N° 15) a sufragar y la lista ganadora se impuso por una diferencia de 45 votos, en una definición reñida.

Tras la consagración, el flamante presidente, Ramiro Nario, expresó en contacto con Ahora ElDía: “El proceso eleccionario fue impecable, hubo muy buena disposición de ambas partes y eso es lo destacable”.

Y agregó: “También fue importante la convocatoria que tuvo la elección. Quedó demostrado que hay un interés enorme de los socios por participar activamente en la vida del club y que alrededor de 60 personas se comprometieron a trabajar con una institución mucho más integral en esta nueva gestión”.

La nueva comisión directiva, encabezada por Nario, se compone por: Daniela Bourlot, Maximiliano Queirolo, Matías Badano, Maximiliano Marchini, Melisa Lapalma, Gastón Gómez, Federico Cardoso, José Ramón Ferroni, Matías Abed, Federico Stettler, Rubén Belgeri, Leandro Irazusta, Nicolás Rodríguez, Juan Venencia y Francisco Hernández.