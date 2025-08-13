PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR
Ramiro Reiss: "Si no hay cambios, con la apertura económica, las pymes corremos ciertos riesgos"
El presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos dialogó con Ahora Cero Radio y manifestó sus inquietudes de cara a la situación que corren las pequeñas y medianas empresas en la provincia
En una charla con Ahora Cero Radio, el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Ramiro Reiss, mostró su preocupación por la sitación económica actual. “Estoy preocupado porque si no hay cambios a la velocidad que requerimos, con la apertura económica, quienes somos Pymes y estamos enfocados en el mercado interno, corremos ciertos riesgos”, declaró.
