En una charla con Ahora Cero Radio, el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Ramiro Reiss, mostró su preocupación por la sitación económica actual. “Estoy preocupado porque si no hay cambios a la velocidad que requerimos, con la apertura económica, quienes somos Pymes y estamos enfocados en el mercado interno, corremos ciertos riesgos”, declaró.

