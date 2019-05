"El fiscal no es el eje de la investigación, la causa va más allá de Stornelli", explicó Ramos Padilla. Aclaró además que el avance del expediente que lleva no afecta a otras causas como la de los cuadernos.

Ramos Padilla recordó que está investigando una asociación ilícita, una banda dedicada al espionaje ilegal que tenía actividades en el país y en el extranjero. "Se trata de una banda de espionaje ilegal, espionaje político, judicial, empresarial y económico. Esta causa poco tiene que ver con la Causa Cuadernos, la causa tiene que ver con las actividades de espionaje que se pueden realizar en algunos casos a la sombra de otras investigaciones", enfatizó.

"Puede ser que dentro de una causa –hay 30 operaciones de inteligencia que se investigan–, esta banda actúe en algún caso a la sombra de algún expediente. Pero de ninguna manera yo soy el juez de los jueces ni tengo capacidad para afectar otras investigaciones", añadió el juez.

El magistrado aseguró que ni él ni su juzgado tiene nada que esconder. "Hay que aclarar que esta investigación no afecta aquella (la Causa Cuadernos), pero estamos investigamos una red de espionaje que se ha valido de todo. Hay que ser cuidadoso. Uno sabe que hay situaciones donde alguien puede ser engañado por estas bandas", consideró en declaraciones a TN desde Dolores.

Ramos Padilla recordó que el único imputado en la causa por la denuncia del empresario agropecuario Pedro Etchebest es el falso abogado Marcelo D'Alessio y que ahora su juzgado está investigando si tiene vinculaciones con organismos de inteligencia extranjeros .

D'Alessio está acusado de liderar una asociación ilícita que cometía espionaje ilegal y extorsionaba a sus víctimas a cambio de no involucrarlas en causas judiciales.

Al ser consultado sobre la citación para el próximo viernes del fiscal Stornelli, el juez prefirió no hablar de su estrategia pero reiteró que "la causa va muchos más allá". Incluso, reveló que hay otro fiscal (Juan Ignacio Bidone) al que se lo procesó por 11 operaciones de inteligencia. "Sin ser arrepentido reconoció haber actuado de esa manera", contó Ramos Padilla.

Finalmente, el magistrado se desligó de las denuncias públicas que lo vinculan con la agrupación Justicia Legítima, muy cercana al kirchnerismo. "Yo puedo tener mi ideología y por más que me quieran vincular yo me tengo que atener a las pruebas. Más allá de una cosa o de otra, en los juzgados litigan absolutamente todos. Y venga quien venga, si no hay pruebas, ninguna causa va a funcionar", concluyó.