Se publicó recientemente el nuevo el último Índice Henley de Pasaportes, un ranking internacional basado en datos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). Según este ranking, cada uno será más o menos poderoso según la cantidad de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin una visa previa. En la medición, que incluye a 199 pasaportes y 227 destinos de viaje, el argentino quedó dentro del Top 20 y bien posicionado dentro del continente americano.



Más fuerte incluso es el poderío del pasaporte albiceleste si se lo compara con los del resto de los países americanos, territorio en el que figura en el cuarto lugar, solo superado por los de otras tres naciones: Canadá (7°), Estados Unidos (8°) y Chile (15°).



Para cada destino de viaje, si no se requiere visa para los titulares de un pasaporte, se asigna un puntaje de valor 1. Este puntaje también se aplica si los titulares del pasaporte pueden obtener una visa a la llegada, un permiso de visitante o una autorización electrónica de viaje (ETA) al ingresar al destino. Cuando se requiere una visa previa, se asigna un puntaje de valor 0. El puntaje total para cada pasaporte es igual al número de destinos para los cuales no se requiere visa, bajo las condiciones definidas.



Singapur, con la posibilidad de acceder a 195 destinos sin visado, superó a otras potencias mundiales y se quedó con el primer puesto. Esta ventaja en la movilidad refleja el esfuerzo continuo de la nación asiática por fortalecer sus relaciones diplomáticas y abrir nuevas puertas para sus ciudadanos. La posición de Singapur no solo destaca su influencia global, sino también su compromiso con el libre comercio y la cooperación internacional.



En el segundo lugar del índice, con acceso a 192 destinos, se encuentran Francia, Alemania, Italia, Japón y España. Estos países han mantenido consistentemente altos niveles de acceso sin visado, gracias a sus políticas exteriores sólidas y alianzas internacionales.



El tercer puesto es compartido por Austria, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Corea del Sur y Suecia, cuyos ciudadanos pueden visitar 191 destinos sin necesidad de visa. Esta posición refleja la fortaleza de sus pasaportes en términos de movilidad y la estabilidad política y económica de estas naciones.



Bélgica, Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Reino Unido ocupan el cuarto lugar con 190 destinos accesibles sin visado. Estos países, con sus economías robustas y democracias establecidas, continúan beneficiándose de acuerdos bilaterales y multilaterales que facilitan la libre circulación de sus ciudadanos.



Australia y Portugal, situados en el quinto lugar, permiten a sus ciudadanos viajar a 189 destinos sin visado, mientras que Grecia y Polonia ocupan el sexto lugar con 188 destinos accesibles. Canadá, República Checa, Hungría y Malta se encuentran en la séptima casilla. La posición de estos países en el índice refleja sus políticas exteriores proactivas y sus relaciones diplomáticas estratégicas.



En el octavo lugar, encontramos a Estados Unidos con 186 destinos accesibles. A pesar de una leve disminución en comparación con años anteriores, el pasaporte estadounidense sigue siendo uno de los más poderosos del mundo. La posición de Estados Unidos puede atribuirse a su extensa red de relaciones diplomáticas y su influencia global en diversos ámbitos.



En América Latina, Chile se destaca en el puesto 15, con acceso a 175 destinos sin visado. Esta posición refleja los esfuerzos del país trasandino por fortalecer sus lazos internacionales y su estabilidad política y económica. Argentina y Brasil comparten el puesto 17, permitiendo la entrada a 171 destinos. México se encuentra en el puesto 22, con 159 destinos, subrayando su importancia regional y sus sólidas relaciones diplomáticas.