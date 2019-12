Ranking de nombres 2019: los más elegidos, los más raros y los prohibidos

Su elección no es tarea sencilla ya que muchas veces despierta debates, enojos y hasta burlas en el otro. Mientras algunos apelan a la creatividad, originalidad y transgresión, otros prefieren recurrir a las tradiciones familiares o fanatismos deportivos.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Walter Rotundo, quien no dudó en ponerle a sus mellizas “Mara” y “Dona” en homenaje a Diego Maradona. El error cometido por una joven pareja santiagueña a la hora de nombrar a su hijo también cobró relevancia nacional por haberse equivocado en la utilización de una consonante. Jonatan Figueroa y Jazmín Pallares inscribieron a su bebé como “Juniors Xeneise”, en clara alusión a la entidad azul y oro, en lugar de hacerlo con “Z” (Xeneize).

mara y dona.jpeg

Azul Grana Álvarez (hija de un fanático de San Lorenzo), Diego Milito Nicolás Araya (de Racing), Newell’s Emiliano Chaperón (Newell’s), Lobo Octavio Olindi (Gimnasia de La Plata) y Benjamín Cai Vázquez (Independiente) son otros de los casos que reflejan la pasión por el fútbol de sus padres.

Si bien en la antigüedad los nombres fueron regulados por el Estado por razones políticas, de orden público, de costumbres y para cortar la ola de extravagancias; el Registro Civil porteño empezó a eliminar las restricciones a partir de 1999 para que puedan utilizarse los nombres que deseen los padres y madres (incluso los extranjeros y los aborígenes).

Pero hay excepciones: se prohíben aquellos nombres que resulten ofensivos o que "lesionen el honor" de la persona que lo va a llevar, no pueden ser más de tres nombres porque no hay espacio en el DNI, tampoco está permitido inscribir el mismo primer nombre a hermanos vivos, y no permiten usar un nombre de mujer para un varón o viceversa (salvo que sea José María, Andrea, Carmen, René, Tránsito, Rosario o Luján).

Los nombres más elegidos de 2019

Más allá de la libertad que tienen las familias para nombrar a sus hijos, en la Ciudad de Buenos Aires hace tres años que se vienen imponiendo los mismos nombres de nena y de varón entre los más elegidos. El ranking de 2019 lo sigue encabezando Benjamín, que este año fue el favorito con 1.536 inscripciones; e Isabella, con 1.317.

El top ten de varones se completa con: Mateo, Joaquín, Agustín, Felipe, Gael, Bautista, Nicolás, Tomás y Valentino. Mientras que el de las nenas con: Sofía, Valentina, Emma, Martina, Catalina, Jazmín, Victoria, María y Mía.

nombres varon.JPG

Una de las particularidades de este año es que en el género femenino se produjo un empate con el nombre Sofía, que obtuvo el mismo número de preferencias que Isabella. Mientras que también se destaca la aparición de nombres poco comunes como Yhamil y Zenón (para ellos) y Yara (para ellas) en el listado completo.

“Decir que son nombres raros es una apreciación subjetiva. Lo que sí llama atención es que son poco utilizados. Este año aparecieron nombres vinculados a series de TV de moda como Khaleesi de Game of Thrones, y Toki y Merlín de La Casa de Papel”, contó Mariano Cordeiro, director del Registro Civil y Capacidad de las Personas que depende del ministerio de Gobierno porteño.

nombres mujer.JPG

Otro dato llamativo fue la utilización de nombres neutros, tanto para nenes como para nenas. “En esa categoría Anderson fue de los más elegidos”, precisó Cordeiro.

Los nombres prohibidos

A lo largo de su gestión, el funcionario solo tuvo que prohibir dos nombres. Y uno de ellos ocurrió este año. “Vinieron unos padres que querían ponerle Satanás a su bebé. Si bien no fue una negación expresa de parte nuestro, mantuvimos una charla con ellos y le hicimos entender que no era razonable. Finalmente aceptaron nuestra sugerencia”, relató.

El otro nombre prohibido fue Nada. Un matrimonio quiso inscribir de esa manera a su hija en 2018 pero tampoco fue aprobado por el Registro.