El Gobierno de Gualeguaychú, en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia, confirmó un caso positivo de rabia en un murciélago insectívoro enviado a laboratorio de referencia, en el marco del sistema de vigilancia activa que se sostiene de manera permanente en la ciudad.

La subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, destacó el valor de estas acciones: “El cuidado del ambiente y de la salud están profundamente vinculados. Este tipo de situaciones demuestra la importancia de contar con un Estado municipal presente, que invierte en prevención y trabaja de manera sostenida para proteger a la comunidad. La responsabilidad es compartida y requiere del compromiso de todos para sostener entornos saludables”.

La rápida detección permitió aplicar de inmediato las medidas sanitarias correspondientes, conforme a la normativa vigente, garantizando el control de la situación y reduciendo riesgos para la población.

La rabia es una enfermedad zoonótica viral de alta relevancia en salud pública, que se transmite a través de la mordedura o el contacto con saliva de animales infectados. En la mayoría de los casos, la cadena de transmisión involucra a perros y gatos que han tenido contacto con murciélagos portadores del virus.

Desde el área de Zoonosis se recordó que los murciélagos no representan un peligro en condiciones normales y cumplen un rol clave en el equilibrio ambiental como controladores biológicos de insectos. Sin embargo, la presencia de ejemplares durante el día, caídos o con dificultad para volar, puede indicar enfermedad.

Ante estas situaciones, se recomienda no manipularlos a mano desnuda, cubrirlos sin contacto directo, colocarlos en doble bolsa y dar aviso al área municipal correspondiente. También es fundamental consultar con un profesional de la salud ante cualquier posible exposición.

En caso de mordedura de un animal, se indica lavar la herida de inmediato con abundante agua y jabón, acudir al centro de salud más cercano y notificar a la Dirección de Veterinaria para la observación del animal involucrado durante diez días. La evaluación profesional resulta clave para definir los pasos a seguir.

La vacunación antirrábica anual en perros y gatos continúa siendo la herramienta más eficaz de prevención. Su cumplimiento es obligatorio y forma parte de la responsabilidad individual en el cuidado de la salud colectiva. A esto se suma la necesidad de evitar que las mascotas deambulen en la vía pública y prevenir el contacto con fauna silvestre en condiciones sospechosas.

La detección de este caso ratifica la efectividad del sistema de vigilancia local y pone en evidencia la importancia de sostener políticas públicas activas. La prevención, el control y la información clara son herramientas centrales para evitar la propagación de una enfermedad que, con acciones concretas, puede prevenirse.

Para denuncias o consultas comunicarse al 3446-332264.