Raptor, el perro héroe: protegió a un cordero recién nacido y le salvó la vida

En la fría mañana de ayer, Matías Márquez y su esposa Erika Covello recibieron a ElDía en su establecimiento de 8 hectáreas. Raptor, bastante huidizo de la cámara, apenas posó para las fotos y continuó con su trabajo.

Ambos contaron como fue el suceso que catapultó a la fama a “Raptor”, hace una semana, cuando las ovejas estaban pariendo.

La mujer contó a ElDía que el protagonista de esta historia tiene dos años y se hizo viral por una situación que pasó con él y con un cordero recién nacido. Dijo que “hace una semana, cuando las ovejas estaban volviendo a la zona de los corrales, cerca de las 18, Raptor no volvía como lo hace normalmente. Matías espero un rato y al ver que entraba la noche salió a buscarlo”, comenzó relatando.

perro

"Tuve que ir hasta el arroyo Las Toscas que bordea el campo. Lo empecé a llamar, pero no daba señales de vida hasta que lo encontré. Movía la cola, pero no se movía del lugar, hasta que me pude acercar y apreciar que había un cordero recién nacido que estaba protegiendo con su cuerpo. Todo era muy extraño, porque a la hora que lo llamábamos él se ubica en un extremo esperando que le demos de comer”, detalló Matías.

raptor perro 2

El hombre explicó que tienen un perro macho y una hembra, los cuales trabajan en diferentes lotes. En este caso, el macho se encontraba en el lote donde estaban pariendo las ovejas.

"La verdad fue sorprendente, pensé que había pasado algo, se me cruzaron varias cosas, pero verlo protegiendo a un corderito recién nacido fue muy fuerte. Nunca pensé que iba a tener esa actitud, porque el perro macho es más nervioso que la hembra que es más amigable con las ovejas, inclusive duerme con los corderos, las crías se les echan arriba y no pasa nada, mientras que el macho es más protector, es como que te todo le molesta, está atento a lo que pasa, protege el territorio no dejando que nadie se acerque. Sabía de sus condiciones de guardián aunque esta faceta paternalista la desconocía y hasta el día de hoy me sorprende gratamente”, expresó.

cordero

Erika explicó que "la madre cuando llegó la hora de regresar al corral lo hizo siguiendo al resto y llamaba como cuándo tiene cría, pero el recién nacido no la siguió y finalmente quedó echado al cuidado de Raptor".

"Una vez que trajimos la cría, esta quedó junto a su madre para tranquilidad del perro que literalmente le salvó la vida. Esta raza tiene un instinto protector muy fuerte, aunque hay que despertárselo”, comentó, y cerró describiendo que “raptor limpió con su lengua y secó al cordero recién nacido, protegiéndolo hasta que llegamos nosotros”.