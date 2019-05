ras la debacle, ¿cuáles son las tres estrellas que llegarán para la renovación del Barcelona?

El Blaugrana intensificó las negociaciones con un defensor, un mediocampista y un atacante tras lo ocurrido ante Liverpool El cambio es inexorable en Barcelona. No hay marcha atrás. La debacle de Anfield sensibilizó a toda la estructura del club. Entre rumores de partidas de figuras y cambio de entrenador, la directiva está enfocada en lo que considera una parte esencial de la renovación que se vendrá: los refuerzos de jerarquía. Con Frenkie de Jong ya confirmado, las negociaciones por el otro joven –y talentoso– proyecto holandés Matthijs de Ligt está en etapas de definiciones, aunque el movimiento dentro del mercado que conmueve a Europa está relacionado con una vieja obsesión: el francés Antoine Griezmann.El delantero de 28 años había sido el protagonista principal de la novela con el Blaugrana y estuvo a un paso de trasladarse rumbo a la ciudad catalana. Pero finalmente, tras el Mundial, comunicó su determinación de permanecer en el Atlético de Madrid. A un año de aquella decisión, eso podría modificarse drásticamente en las próximas semanas. Según develó el diario francés Le Parisiene, el acuerdo entre el deportista y Barcelona "parece sellado" y Griezmann hasta aceptaría una sensible baja de su salario, teniendo en cuenta que en el Colchonero percibe alrededor de 20 millones anuales hasta el 2023. El citado medio indica que la cláusula de salida está valorada en 120 millones de euros y se podrá ejecutar hasta el último día de junio.El diálogo entre Antoine y el club se mantuvo por intermedio de su compatriota Éric Abidal, quien es actualmente el director deportivo. El primer empujón al acelerador se había dado a mediados de marzo, cuando Juventus eliminó al Atlético en octavos de final de la Champions League. Griezmann quiere ganar títulos y el Barcelona parece su sitio ideal. Más allá de su elevado nivel –con 133 goles en 255 encuentros con el combinado madrileño– es el nombre indicado para devolverle la cuota de calidad al tridente ofensivo que se perdió con la partida de Neymar y que no se pudo cubrir con la llegada de Paco Alcácer o con la apuesta por el canterano Munir, por citar algunos ejemplos.Si bien es la estrella del período de transferencias, los directivos también intensificaron los detalles en la "operación De Ligt": el marcador central del Ajax, de 19 años, tiene la intención de arribar al Camp Nou, y eso conspira a favor de las tratativas. A la espera de que finalice la Eredivise, el valor en torno a la figura del capitán del equipo holandés está fijado en 75 millones de euros.La situación por De Jong es la única que no tiene espacio a debates. El mediocampista de 21 años firmó con el club catalán por cinco temporadas a comienzos de 2019 y a partir del 1 de julio deberá presentarse en el centro de entrenamiento. El Blaugrana depositó USD 85,3 millones para alcanzar su transferencia y deberá pagar otros USD 12,5 en variables.