Sánchez, quien quedará a cargo de Obras Sanitarias, fue el Jefe de Producción de la Planta Potabilizadora durante los últimos años, fue uno de los colaboradores más cercanos del ex titular de la cartera y formó parte del equipo técnico que impulsó, junto a Dumón, un proceso de fortalecimiento del sistema de agua potable durante el último año y medio.

Su trayectoria dentro de la dependencia comenzó como Encargado de Sección, continuó como Capataz y alcanzó luego la conducción operativa de la planta.

A su vez, Sánchez cuenta con formación técnica en Control Bromatológico, título obtenido en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y a esa base académica sumó capacitaciones en Calidad Total aplicada al sistema de agua potable y en Operación de Plantas Potabilizadoras, ambas dictadas en la Facultad de Ciencias y Tecnología de Concepción del Uruguay.

Dumón asumió en julio de 2024 y por pedido del intendente Mauricio Davico puso en marcha un conjunto de mejoras orientadas a optimizar la producción y la distribución del servicio.

En ese período, la capacidad de la planta pasó de 1.190 a 1.600 metros cúbicos por hora, lo que permitió un salto significativo en la cobertura y el funcionamiento de la red urbana.

Otro eje central del trabajo realizado fue la recuperación de los pozos semisurgentes que complementan el abastecimiento principal. A partir de esas intervenciones, sectores que durante años padecieron deficiencias históricas alcanzaron niveles de presión adecuados.

En materia cloacal, la administración avanzó por iniciativa del Intendente sobre la refacción y arreglos en varios de los puntos más críticos de la ciudad, con intervenciones en la intersección de avenida Parque y Chalup y en el cuadrante delimitado por Ayacucho, 3 de Caballería, Lavalle y Buenos Aires, en inmediaciones del Corsódromo.

En esas áreas y varias más de la ciudad se ejecutaron recambios parciales y totales de cañerías de 160 milímetros y caños colectores de 400 milímetros que presentaban deterioro de larga data.

El intendente Davico expresó su reconocimiento al compromiso y la labor desarrollada por Antonio Dumón durante su paso por la Dirección de Obras Sanitarias, y alentó a Norberto Sánchez a sostener la línea de progreso, mejora continua y responsabilidad en la prestación de un servicio esencial para la comunidad, tanto en el suministro de agua potable como en la evacuación de los efluentes cloacales.