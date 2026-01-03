CAMBIOS EN OSM
Tras la renuncia de Antonio Dumont, Raúl Norberto Sánchez fue designado director de Obras Sanitarias
El Municipio anunció la designación de Raúl Norberto Sánchez como director de Obras Sanitarias luego de la renuncia indeclinable presentada por Antonio Dumón.
Sánchez, quien quedará a cargo de Obras Sanitarias, fue el Jefe de Producción de la Planta Potabilizadora durante los últimos años, fue uno de los colaboradores más cercanos del ex titular de la cartera y formó parte del equipo técnico que impulsó, junto a Dumón, un proceso de fortalecimiento del sistema de agua potable durante el último año y medio.
Su trayectoria dentro de la dependencia comenzó como Encargado de Sección, continuó como Capataz y alcanzó luego la conducción operativa de la planta.
A su vez, Sánchez cuenta con formación técnica en Control Bromatológico, título obtenido en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y a esa base académica sumó capacitaciones en Calidad Total aplicada al sistema de agua potable y en Operación de Plantas Potabilizadoras, ambas dictadas en la Facultad de Ciencias y Tecnología de Concepción del Uruguay.
Dumón asumió en julio de 2024 y por pedido del intendente Mauricio Davico puso en marcha un conjunto de mejoras orientadas a optimizar la producción y la distribución del servicio.
En ese período, la capacidad de la planta pasó de 1.190 a 1.600 metros cúbicos por hora, lo que permitió un salto significativo en la cobertura y el funcionamiento de la red urbana.
Otro eje central del trabajo realizado fue la recuperación de los pozos semisurgentes que complementan el abastecimiento principal. A partir de esas intervenciones, sectores que durante años padecieron deficiencias históricas alcanzaron niveles de presión adecuados.
En materia cloacal, la administración avanzó por iniciativa del Intendente sobre la refacción y arreglos en varios de los puntos más críticos de la ciudad, con intervenciones en la intersección de avenida Parque y Chalup y en el cuadrante delimitado por Ayacucho, 3 de Caballería, Lavalle y Buenos Aires, en inmediaciones del Corsódromo.
En esas áreas y varias más de la ciudad se ejecutaron recambios parciales y totales de cañerías de 160 milímetros y caños colectores de 400 milímetros que presentaban deterioro de larga data.
El intendente Davico expresó su reconocimiento al compromiso y la labor desarrollada por Antonio Dumón durante su paso por la Dirección de Obras Sanitarias, y alentó a Norberto Sánchez a sostener la línea de progreso, mejora continua y responsabilidad en la prestación de un servicio esencial para la comunidad, tanto en el suministro de agua potable como en la evacuación de los efluentes cloacales.