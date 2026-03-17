Raúl Sayas quiere ser presidente de la Cooperativa Electrica. Según contó en Cuando pase el temblor (lunes a viernes de 9.30 a 12.20 por Cero 104.1 y Bolazo Stream) desde la actual comisión directiva “le dieron vueltas” para pasarle el estatuto y cuando lo hicieron se lo dieron incompleto.

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Motivado por vivir en un barrio donde “el servicio es un desastre”, Sayas logró que la Justicia le de la razón en primera instancia y logró supspender las elecciones que estaban pautadas para enero. “Queremos competir cuando las reglas sean claras y las conozcamos todos aquellos que queremos participar de la elección”, aseguró.

Sayas fue muy duro con la actual conducción y afirmó que “hay mucha gente que está dentro de la cooperativa para hacer negocios” y arremetió contra el actual presidente, Nahuel Otero: “si hay superavit de 3 mil millones de pesos como dice, por qué no arreglan los cables del tendido eléctrico, los transformadores y prestan un mejor servicio”, se preguntó.