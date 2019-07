Raúl Taibo reveló la reacción de la mujer que reclamaba su paternidad

Con la duda planteada, Taibo se contactó con la mujer y se puso a disposición para realizarse un ADN, para poder determinar si entre ellos existe un vínculo biológico.

A casi un mes de su encuentro y de extraerse sangre, Rodrigo Lussich reveló en Confrontados el resultado del análisis, que concluyó que Raúl no es el padre biológico de Zucco: "El ADN concluye que los resultados obtenidos excluyen la existencia de vínculo biológico de paternidad de Raúl Jorge Tignanelli (nombre real del actor) respecto de Elizabeth Zucco. Esta mujer no es la hija de Raúl Taibo".

Veinticuatro horas después de darse a conocer la noticia públicamente, Taibo eligió el programa de El Nueve para exponer lo que siente y contar cómo reaccionó Claudia al enterarse de que no es su hija.

"Me siento muy raro. A Claudia le comuniqué el resultado, le pasé una fotito del expediente y nada más. Ella me contó cómo estaba. Me dijo que estaba bien, que estaba muy agradecida. Me pidió perdón por todas las molestias que había ocasionado. Estaba emocionada, conmovida, y me decía que estaba liviana. Así que me alegro", informó el actor, conforme con su proceder tras la irrupción de Zucco en los medios.