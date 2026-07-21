El vocero presidencial, Adrián Ravier, negó haber calificado como "país bananero" a la Argentina y dijo que el Gobierno no cuestionó a los jugadores de la Selección nacional de fútbol por la bandera de reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Así lo expresó Ravier en conferencia de prensa: "Nunca dije que Argentina es un país bananero; fue una mala interpretación de algunos medios. Señalé que, si lo fuera, no podríamos recuperar Malvinas, y critiqué al kirchnerismo por el daño económico y social causado".

"Apoyo el camino de Milei para que Argentina crezca y mejore su posición internacional, y pido que se lea mi mensaje completo para entender mi postura real", explicó el portavoz del presidente Javier Milei sobre el posteo que había realizado durante el fin de semana pasado.

En otro tramo, Ravier destacó otra vez, como la semana pasada, el trabajo del canciller argentino, Pablo Quirno, sobre la cuestión Malvinas y aclaró: "La visibilización que obtuvo el tema Malvinas en el entorno del mundial se ha incrementado muchísimo".

"Una parte del mundo que desconocía el tema se enteró realmente de que este reclamo existe. Pudimos volver a poner el tema sobre la mesa. El gobierno de ninguna manera cuestiona los jugadores", agregó el funcionario.

En esa línea, negó críticas al capitán del equipo, Lionel Messi, por declaraciones después del partido contra Inglaterra donde afirmó que hay ciudadanos argentinos que no "llegan a fin de mes". "E insisto con esta otra cosa de que ´yo le cuestioné a Messi alguna cosa´: es falso", resaltó.

Por otro parte, consultado por la Agencia Noticias Argentinas por los salarios, Ravier aseguró que desde junio se inició una recomposición de los salarios a partir de una caída en la inflación.

“Hay expectativa de que a partir de junio se produzca una mejora en la situación salarial por la baja de la inflación”, señaló. No obstante, admitió que el proceso de recomposición salarial “lleva tiempo” y “genera tensiones”, pero enseguida enfatizó que si se compara con noviembre de 2023 los salarios están en recuperación.

El INDEC informó en las últimas horas que los salarios privados registrados subieron 2% en mayo y quedaron por debajo de la inflación de que fue de 2,1%. Esta situación se repite en las comparaciones interanuales y en los primeros cinco meses del año.

En ese sentido, destacó también que con 2027 se sumarán tres años consecutivos de crecimiento económico. Por otro lado, durante una conferencia de prensa, el portavoz destacó el récord de las exportaciones que consolidan el frente externo.

“El alentador desempeño del sector exportador contradice la postura del tipo de cambio atrasado”, dijo Ravier y subrayó: “Es prueba de que la competitividad de las exportaciones industriales argentinas se puede alcanzar a partir de la disminución de impuestos y regulaciones, el llamado costo argentino, en lugar de barrer los problemas estructurales bajo la alfombra con una devaluación”.

En otro orden, el vocero reconoció “tensiones” con el PAMI y que a veces hay partidas “que se demoran”. Adjudicó esta situación a las restricciones presupuestaria que atraviesan las cuentas públicas.

Fuente: Noticias Argentinas