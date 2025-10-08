En la sesión llevada a cabo este miércoles, presidida por la viceintendenta Julieta Carrazza, se llevó a cabo la jura de Raymundo Legaria como concejal por Juntos por Entre Ríos, espacio que impulsa iniciativas clave para el desarrollo de la ciudad. Legaria ocupará la banca por el resto del mandato.

La asunción de Legaria responde directamente a la renuncia como concejal presentada por Benito Bacigalupo quien dejó su rol en el Concejo para asumir en la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura del Gobierno de Gualeguaychú, a solicitud expresa del intendente Mauricio Davico.

“Esta transición no solo fortalece el Ejecutivo en áreas críticas como obras públicas y planificación urbana, sino que también refleja la confianza en el equipo para avanzar en proyectos de impacto directo en la comunidad gualeguaychense”, manifestaron desde el Municipio.

“Su incorporación se produce en un contexto de continuidad partidaria, ya que Legaria figura como suplente en la lista electoral que llevó a Bacigalupo a la banca, garantizando así la estabilidad del bloque oficialista”, añadieron.

La sesión XX continuó con una banca abierta y el posterior tratamiento de diversos expedientes.