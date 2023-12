Daniel Serorena

Raymundo Legaria es uno de los deportistas más reconocidos de la ciudad. En su paso como basquetbolista profesional, logró tres títulos de Liga Nacional, dos Ligas de las Américas, fue campeón argentino con la Selección de Entre Ríos y llegó a entrenar con la Selección Argentina.



De vuelta en Gualeguaychú, jugó sus últimas temporadas en Luis Luciano de Urdinarrain donde dio también sus primeros pasos como entrenador, antes de sumarse como director técnico de Neptunia en el presente año. Pero desde el inicio de la campaña para la intendencia, Raymundo fue una de las figuras importantes que se sumaron al grupo de trabajo de Mauricio Davico, ocupó un lugar en la lista de concejales y, con el triunfo de Palito confirmado, su nombre siempre sonó fuerte para ocupar la Dirección de Deportes.



“Estamos trabajando con muchas ganas, somos un equipo de trabajo con gente que tiene experiencia en distintos deportes, algunos profesores de Educación Física, gente que tiene conocimiento de la gestión en Deportes. La verdad es que estamos muy entusiasmados”, señaló Raymundo ante Ahora ElDia en el Centro de Convenciones, en el día de la asunción de Davico.



Sobre su experiencia en la campaña y lo que fue viendo en la ciudad, Legaria dijo que “me sumé a trabajar con Palito y Luciano (Garro), me encontré con mucha gente conocida, que tiene ganas de trabajar y aportar su pequeño grano de arena para sumar. Recorriendo los barrios, mucha gente me decía de tal o cual cosa relacionada al deporte que tendríamos que mejorar. Así que fuimos armando una estructura de trabajo a partir de lo que sabemos que se necesita para que el deporte de la ciudad crezca y darle nuestra propia impronta a la gestión”.



Sobre el trabajo de transición con Adrián Romani y su equipo de trabajo, Raymundo remarcó que “fue excelente, Adrián se puso a disposición lo mismo que su equipo y trabajamos de muy buena forma. Pusimos especial énfasis en la organización de la Colonia Municipal de Vacaciones, que es la primera actividad importante que tenemos como nueva gestión. La crecida del río nos complicó la parte organizativa, especialmente porque hay muchos lugares que no podremos utilizar, como el Parque Unzué y la Playa del Puente. Pero pudimos avanzar, la inscripción para la Colonia ya está abierta y creemos que vamos a tener una buena experiencia”.



Acerca de la infraestructura deportiva en la ciudad, Legaria fue claro al afirmar que “hay que cuidar lo que se hizo en la gestión de Romani. La cancha de hockey sintética, el estadio de vóley, los espacios deportivos en los espacios públicos, todo eso son avances que tenemos que mejorar y seguir aprovechando para crecer. Hay otros proyectos que son importantes, como el albergue deportivo, que es una obra postergada y necesaria en la ciudad, sobre la que vamos a trabajar para poder concretarlo. Y también hay muchas otras ideas que tenemos en carpeta para poder mejorar la infraestructura deportiva en la ciudad”.



Finalmente, Legaria hizo un llamado a todos los sectores del deporte de Gualeguaychú para sumar opiniones y poder trabajar en conjunto. “Nosotros queremos tener una dirección de Deportes de puertas abiertas, escucharemos a todos los dirigentes y deportistas, que son los actores fundamentales del deporte de la ciudad. De hecho ya tenemos una agenda completa de reuniones con distintas entidades para conocer sus realidades y poder aportar nuestro acompañamiento. Queremos un deporte en movimiento en Gualeguaychú y vamos a trabajar sin descanso para ello”.