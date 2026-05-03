Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que se llevaron adelante tareas de mantenimiento y construcción en la Plaza Dimotta, ubicada sobre la Costanera del Tiempo, con el objetivo de dejarla en condiciones para el acto de homenaje a los caídos del Crucero ARA General Belgrano que se realizará este lunes a las 15:30 horas.



El buque de la Armada Argentina fue hundido el 2 de mayo de 1982 por un submarino nuclear británico mientras navegaba fuera de la zona de exclusión durante la Guerra de Malvinas. Un crimen de guerra por el que se responsabilizó a la entonces primer ministro británica Margaret Thatcher.

La obra de mayor envergadura es la construcción de un nuevo mástil de 8 metros de altura, emplazado a metros de la calzada peatonal Rubén Darío, para el cual ya se colocaron los postes estructurales y se trazaron los bordes del cantero perimetral en hormigón que delimitará el conjunto.

En paralelo, el memorial dedicado al Sargento 1° Raúl Dimotta y al soldado Carlos Gustavo Mosto —gualeguaychuenses caídos en Malvinas— será trasladado tres metros hacia atrás respecto de su posición actual para integrarse al nuevo mástil y conformar así un espacio unificado de memoria y homenaje.

La restauración abarcó también el conjunto de mobiliario urbano del predio: los bancos de madera fueron lijados y repintados, mientras que los juegos infantiles recibieron una mano de pintura en los colores vivos que los caracterizan.

También adelantaron que este trabajo se completará con tareas de parquización y poda en toda la superficie del predio, para que el espacio luzca ordenado y en condiciones el día del acto conmemorativo.

Acto a los Héroes del ARA General Belgrano

El acto en homenaje a los héroes del Crucero ARA General Belgrano es una actividad impulsada por el Área de Malvinas que contará con la presencia de autoridades, veteranos y familiares.

El encuentro se llevará a cabo este lunes 4 de mayo a las 15:30 horas en la Plaza Sargento Dimotta. La convocatoria está abierta a vecinos que deseen acompañar este momento de reflexión y reconocimiento colectivo.

Durante el acto se entregará el Decreto N.º 1236, mediante el cual se declara Ciudadanos Ilustres a los Veteranos de Guerra y a los Héroes Caídos de Gualeguaychú, como forma de reconocimiento institucional a su compromiso y a la defensa de la soberanía nacional.

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“La iniciativa busca sostener la memoria y promover el reconocimiento social en torno a uno de los episodios más significativos de la historia reciente argentina. En este marco, el homenaje al Crucero ARA General Belgrano adquiere un valor simbólico profundo al recordar a quienes dieron su vida en el conflicto”, expresó el Municipio en un comunicado.