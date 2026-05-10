En los próximos días, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú tratará ordenanzas que regulan el tránsito en moto, e involucra particularmente a jóvenes de 16 años.

Quien detalló los alcances de las normativas en caso de ser aprobada, fue la viceintendenta de Gualeguaychú Julieta Carrazza. En diálogo con Ahora ElDía explicó que “la Ley Nacional de tránsito no prevé el carnet para conducir moto a los 16 años, pero Gualeguaychú sí. En 2013 se modificó la clasificación y se estableció un régimen de carnet provisorio para las categorías de tramo inicial (16-17 años). Para sacarlo tenían que rendir un examen para motos de hasta 100 cc. En ese momento histórico las motos venían de 50, de 60 de 80 cc. y luego, se dejaron de fabricar. Ahora, las más chicas son de 110cc. La normativa había quedado desfasada de la realidad y, por lo tanto, los inspectores no podían aplicarla. Por eso, se la va a adecuar a la realidad de hoy”.

Además, añadió que “después de hicieron modificaciones en las edades en cuanto a la conducción de motos de mayor porte, para equipararlas también a la Ley Nacional de Tránsito. Motos de hasta 150 cc se pueden manejar a partir de los 17 años, después las de más de 150 cc a partir de los 19 años, acreditando una antigüedad de dos años de una licencia para motos”.

“Se pone especial atención en las motos porque, a diferencia de los autos, el escudo ante un siniestro es el que maneja”, aclaró Carrazza.

Finalmente, sintetizó que “lo que hemos decidido es adecuar todas las normativas para evitar discusiones entre los jóvenes y el personal de tránsito, que tenía que realizar la multa pero se encuentra con que ya no existen más motos tan chicas, lo que generaba un gris”.

Por su parte, el titular de la Agencia de Seguridad, que engloba la Dirección de Tránsito, Esteban Izaguirre coincidió que “en la práctica es una realidad que la venta de motos son 107, 108 cc. Y los chicos que la utilizan de acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito ahora van a poder hacerlo dentro de las normas municipales también”.

Asimismo, puntualizó que “los carnet que se den serán con un control estricto en el teórico y práctico, para aquellos que tengan la idoneidad para conducir estos vehículos. Es un cambio positivo, pero también necesitamos la colaboración de los padres para lograr un acompañamiento y que la conducción sea dentro del marco de la seguridad vial, para evitar que se lesionen a ellos mismos o a un tercero”.

Por otra parte, consultado acerca del avance de las causas en la justicia que involucraban a jóvenes conductores de moto por realizar maniobras peligrosas o correr picadas, el funcionario lamentó el nulo avance que han tenido.

“Los últimos casos que hubo de conducciones temerarias en conductores de motociclista lamentablemente no ha tenido ninguna sanción, no se ha avanzado desde la Fiscalía ni del juez de garantía, que es el que determina las órdenes hacia aquellas personas que incumplen y realizan una conducción temeraria, pero seguiremos trabajando para paliar estas conductas que alteran la seguridad vial y también aquellas que con los ruidos afectan a personas que padecen autismo y a los animales”, sostuvo.

“Estamos a la espera de alguna medida que se otorgue, también con respecto a quienes corrieron picadas en la zona del Puerto. Uno espera que la Justicia avance para que haya una coerción más efectiva hacia aquellas personas que no cumplen con determinadas normas de convivencia urbana. Muchos hoy continúan, otros han desistido, pero quedan algunos chicos que son los que no escuchan, por lo que necesitamos de medidas más coercitivas para que no pase más en la vía pública y podamos circular con tranquilidad”, concluyó Izaguirre.