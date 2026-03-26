Se implementan cortes totales y parciales al tránsito en distintos sectores de Gualeguaychú por trabajos de bacheo, con desvíos señalizados y habilitación sujeta al fraguado del hormigón.

En el macrocentro, las interrupciones son totales en Gervasio Méndez y Doello Jurado, entre Rucci y Aguado. También hay un corte parcial en la calzada este del bulevar Pedro Jurado, entre Artigas y Gervasio Méndez.

Además, avanzan tareas sobre Asisclo Méndez, entre Labayen y Ayacucho, con reducción a media calzada. En ese tramo, de doble circulación, se recomienda transitar con precaución y respetar la señalización.

En tanto, quedaron habilitadas las calles de la zona del Hospital Centenario: Roffo, entre San Juan y Colombo; Roffo, entre Rivadavia y Luis N. Palma; y Gutemberg, entre Colombo y Rivadavia.

Las intervenciones incluyen retiro del material deteriorado, limpieza, recomposición de base y colocación de hormigón. El tránsito se restablecerá una vez que el pavimento alcance la resistencia necesaria, lo que puede demandar varios días.