El procedimiento apunta a identificar postes deteriorados, con inclinación o con daños estructurales que puedan representar un peligro para peatones, vehículos o viviendas, especialmente en sectores de alta circulación y zonas residenciales. Además, el relevamiento incluye la evaluación del estado de las luminarias, conexiones eléctricas visibles y elementos accesorios que puedan comprometer la seguridad pública durante condiciones climáticas adversas, como fuertes vientos o tormentas.

El operativo se organiza en tres líneas de trabajo. La primera consiste en el relevamiento y construcción de un registro municipal. Se desarrolla un registro georreferenciado que permite ordenar las intervenciones y priorizar los puntos más críticos. A partir de estas acciones y de los reportes ciudadanos, se elabora un listado de estructuras que requieren inspección técnica o recambio, optimizando así los tiempos de respuesta y la asignación de recursos.

La segunda línea contempla la participación vecinal. El Municipio recuerda que cualquier vecino puede colaborar denunciando postes en mal estado mediante Guale Activa —con la carga de una fotografía y la ubicación del poste—, la Oficina de Defensa del Consumidor o los teléfonos 3446-420450, 3446-420449 y la guardia de Defensa Civil al 3446-628885. También se promueve la difusión de esta información en instituciones barriales y centros comunitarios.

La tercera línea involucra a las empresas prestatarias. Una vez verificada la situación de cada poste, la información se eleva a Inspección General para que se realicen las notificaciones formales a las empresas de servicios, que deben ejecutar el recambio o la reparación correspondiente en los plazos establecidos. Desde el Municipio destacaron que estos trabajos forman parte de una política sostenida de prevención y mejora del espacio público, orientada a garantizar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad.