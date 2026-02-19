Luego de haberse suspendido el encuentro pactado en noviembre del 2025 de parte de la Provincia por necesidad de tiempo para realizar propuesta, este jueves finalmente se llevará a cabo la primera reunión.

El encuentro se llevará a cabo a las 14 en la Secretaría de Trabajo con la presencia de representantes gremiales tanto de UPCN como de ATE que plantearán ante las autoridades los diferentes pedidos.

Cabe recordar que la convocatoria se produjo el viernes pasado en el marco de medidas de fuerza por parte de UPCN. Al respecto, el Secretario General, José Allende, calificó de exitoso el paro ya que “ese era el objetivo de esta acción”.

Mientras que del lado de ATE señalaron que asistirán con el “compromiso de defender el salario de cada trabajadora y trabajador entrerriano”.