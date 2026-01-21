La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura inició una serie de intervenciones orientadas al mantenimiento de calles en distintos puntos del ejido urbano.

Las tareas están a cargo de cuadrillas y equipamiento de la Dirección de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría, y cuentan en determinados frentes con apoyo logístico del Ejército Argentino, que aporta camiones para el traslado de insumos, maquinaria y personal para el manejo de las mismas.

Uno de los puntos alcanzados por el operativo corresponde al cuadrante delimitado por 2 de Abril, boulevard Daneri, Guido Spano y Roffo: allí se ejecuta un mantenimiento vial con aporte de material, que incluye la preparación de la superficie, compactación del suelo, corrección de sectores deteriorados y colocación de capas nuevas destinadas a extender la durabilidad de la calzada.

Otra de las zonas intervenidas se ubica en los alrededores de la calle Primer Cabildo, vía de acceso al Cementerio Parque Jardines de Gualeguaychú, en un tramo cercano a Urquiza al Oeste, frente al predio del Regimiento. En ese sector se desarrollan tareas de embrozado y se avanza con el enripiado para optimizar la circulación vehicular. Los trabajos se concretan con recursos municipales y colaboración de camiones del Ejército.

La tercera área comprendida por el plan de acción corresponde al barrio Peter y al conjunto habitacional 40 Viviendas de Roffo: en las calles Maestra Piaggio y Alférez Sobral, entre Roffo y Gutemberg, se llevaron adelante labores de nivelación y colocación de broza y ripio, mediante maquinaria perteneciente al Ejército, con el objetivo de regularizar la traza y mejorar las condiciones de tránsito.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +Caminos, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales.