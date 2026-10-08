En el marco de Octubre Rosa, el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Desarrollo Humano llevará adelante dos jornadas gratuitas para promover la prevención y facilitar el acceso a controles médicos.

La primera actividad tendrá lugar el miércoles 14 de octubre, desde las 14 h, en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Francisco, ubicado en la intersección de La Rioja y Patico Daneri. Durante este encuentro, se desarrollarán acciones de prevención contra el cáncer de mama y de cuello uterino, se brindarán controles clínicos y se otorgarán turnos para estudios de Papanicolaou (PAP). La jornada incluirá además una Caminata Rosa como medida de sensibilización.

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La agenda continuará el viernes 16 de octubre, de 8 a 12:30 h, en el CAPS Patico Daneri. En este espacio se realizará una jornada de PAP con atención gratuita y sin turno previo.

Para garantizar las condiciones adecuadas en la toma de la muestra de Papanicolaou, se recomienda a las personas no estar menstruando, no mantener relaciones sexuales durante las 48 horas previas y evitar el uso de óvulos vaginales.

Bajo la consigna “Palpate · Prevení · Acercate”, las autoridades invitan a los vecinos a participar de estas propuestas, que buscan acercar los servicios de salud a la comunidad y fomentar la detección temprana mediante consultas periódicas.