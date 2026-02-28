Así lo confirmó Natalia Bartolo, fiscal a cargo del caso, a Ahora ElDía. "Está confirmado, mañana a partir de las 8 de la mañana se hace la autopsia, da la casualidad de que en San Pedro una embarcación también se dio vuelta el mismo día y hoy apareció el cuerpo de uno de los ocupantes en Islas del Ibicuy. Las dos autopsias arrancan mañana a las 8".

El hallazgo del cuerpo lo realizó Personal de la Prefectura Naval destacado en Puerto Boca este viernes por la mañana. El hombre de 51 años, que se dedicaba a la pesca artesanal, había salido de un campamento junto a otros pescadores y había ido a buscar sus redes en el río Uruguay, en el kilómetro 58, sin volver después. Ante su ausencia, una compañera de pesca dio aviso a la fuerza, lo que motivó un operativo para dar con él.

Durante la búsqueda se halló la embarcación del hombre volcada y con una red enredada en el motor. Finalmente, en la mañana de este viernes fue hallado un cuerpo en la margen derecha del río Uruguay, en el kilómetro 68, en la zona conocida como Zanja Flores.

Tras ser extraído del agua, peritos de la División Criminalística de la Policía de Gualeguaychú realizaron las primeras pericias. Más tarde fue trasladado a la Morgue Judicial del Cementerio Norte, donde se le confirmó su identidad.