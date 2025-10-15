A través de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, se lleva adelante una obra de conexión cloacal en el club Defensores del Oeste, ubicado en la intersección de calles Nágera y Gervasio Méndez.

Los trabajos, ejecutados por una cuadrilla de la Dirección de Obra Pública, consisten en la extensión de la red cloacal sobre calle Nágera, entre San Martín y Andrade, para vincular el sistema del merendero que funciona dentro del predio deportivo al servicio de saneamiento.

La obra comprende aproximadamente 40 metros de cañería de PVC de 160 milímetros de diámetro, instalada mediante excavación con maquinaria pesada tipo retroexcavadora JCB, lo que permite realizar el tendido con precisión y en el menor tiempo posible.

Una vez concluidos los trabajos sobre Nágera, se iniciará una segunda etapa sobre calle Gervasio Méndez, donde se ejecutarán otros 40 metros de extensión cloacal, también con cañería de PVC de 160 milímetros, para conectar el nuevo cuerpo de baños recientemente construido en el club. Esta intervención permitirá integrar completamente las instalaciones del espacio deportivo y comunitario al sistema cloacal de la ciudad.

Sin embargo, para comenzar esta segunda etapa, el equipo técnico municipal se encuentra a la espera de los planos de GasNea, debido a la presencia de cañerías de gas natural en la traza de Gervasio Méndez. Esto permitirá avanzar con total seguridad en la siguiente fase de obra.

“Estos trabajos se enmarcan en las colaboraciones que el Gobierno de Gualeguaychú mantiene con clubes, instituciones deportivas y organizaciones sociales de distintos barrios, con el objetivo de mejorar su infraestructura, garantizar condiciones sanitarias adecuadas y fortalecer los espacios comunitarios que brindan contención y acompañamiento a la población”, manifestaron desde el Municipio.