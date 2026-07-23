El Gobierno de Gualeguaychú lleva adelante una poda invernal en diferentes sectores de la ciudad. Actualmente se interviene el arbolado ubicado entre puente Méndez Casariego y el final del sector ribereño.

El operativo, orientado a mejorar la salud de cada ejemplar, busca emprolijar el sector, al igual que se hizo a comienzo de este mes en el resto de la Costanera, donde se puso especial atención a los plátanos, sobre los cuales se aplicó una poda de levante junto con una corrección de copas.

La tarea permite, asimismo, despejar el tendido lumínico, circunstancia que redunda en mayor seguridad para quienes circulan por esa zona durante la noche.

Estas labores se tratan de una intervención estructural pensada para equilibrar el volumen de cada copa y devolverle armonía al conjunto forestal.

El invierno resulta la estación más propicia para este tipo de labor, dado que los ejemplares atraviesan un letargo vegetativo que reduce el impacto del corte y permite advertir con claridad la estructura de cada tronco sin el follaje de por medio.

A la vez, el retiro de ramas secas, afectadas o de crecimiento irregular disminuye la carga sobre las horquetas y corta la vía de contagio de plagas entre los ejemplares de un mismo corredor verde.

La labor cuenta con la participación conjunta del personal de la Dirección de Espacios Verdes, junto con las áreas de Tránsito e Higiene Urbana, encargadas respectivamente de ordenar la circulación vehicular durante las tareas y de retirar los residuos generados.

Cada intervención sobre el arbolado urbano forma parte de una política sostenida de cuidado del espacio público, que combina el bienestar de los espacios verdes con la preparación de la ciudad para sus principales celebraciones.