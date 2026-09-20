Desde el Municipio informaron que se realizan obras de reparación total sobre la calle Andrade, entre Rucci y Aguado, donde ya se completó la demolición de los sectores de pavimento que presentaban fallas como parte del proceso previsto para recuperar la calzada y ya se comenzó con el proceso de colocación de hormigón en los sectores intervenidos.

Los trabajos contemplaron la revisión de las conexiones domiciliarias de agua potable y cloaca existentes bajo la traza.

“El tramo forma parte del radio céntrico y se encuentra al oeste de la cuadra de adoquines articulados comprendida entre Rocamora y Rucci, cuya reconstrucción integral se concretó durante el año pasado”, recordaron.