Esta semana comenzó la pavimentación del tramo de la calle Pasteur, entre Artigas y Martínez Paiva, en la zona cercana a la rotonda de Avenida Parque en homenaje al militar y caudillo uruguayo.

Los trabajos se focalizan en un tramo de 255 metros lineales y una superficie 1.530 metros cuadrados que ya recibieron el riego de imprimación asfáltica, que el es proceso de la aplicación de un ligante sobre una capa granular no tratada, antes de colocar una capa asfáltica encima.

Si el clima lo permite, entre este martes y el miércoles se realizaría el proceso final de asfaltado y ese tramo se sumará a los sectores finalizados del Plan 150 Calles.

Vale destacar que antes de comenzar con el trabajo de asfaltado, cuadrillas de la Dirección de Obras Sanitarias se encargaron de relevar las conexiones domiciliarias de agua potable y desagües cloacales, tarea previa e indispensable para garantizar la integridad de la futura carpeta. Paralelamente, personal municipal concreta las conexiones correspondientes en los terrenos baldíos, con el objetivo de evitar futuras roturas de la superficie ante una eventual subdivisión del predio.

Estas labores garantizan, no sólo un mejor funcionamiento en el suministro, sino que además aseguran que la evolución poblacional de la zona no afecte la calzada ya hecha.

Todas estas obras se enmarcan en la Ordenanza N°13.070/2026, la cual determinó que se realicen mediante un régimen de Contribución por Mejoras Especial que divide el costo entre el Municipio y los frentistas beneficiados.