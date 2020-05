Realizan rigurosos controles a quienes ingresan a la provincia desde Buenos Aires

En el marco de las normas de seguridad que se vienen estableciendo para controlar la pandemia del coronavirus en Entre Ríos, el doctor Santiago Elías detallaron en qué consiste este puesto de control y cómo es el trabajo que realizan médicos, enfermeras y el personal de la Policía caminera en el lugar.

El doctor Elías, uno de los médicos que junto a su par Oscar Franco están a cargo del puesto de salud, precisó que del operativo participan médicos y enfermeros de Ibicuy, Ceibas y Paranacito.

Explicó que “se hace la toma de temperatura y se confecciona una hoja de ruta donde podemos establecer de dónde provienen las personas; y si encontramos algún sospechoso con temperatura u otra sintomatología, lo derivamos y acompañamos al hospital de Gualeguay”.

Detalló que la toma de temperatura “se realiza con una pistola láser, y si da mayor de 37.5º, se hace bajar a la persona; se le hace nuevamente la toma con un termómetro digital y de ahí se establece comunicación con el hospital de Gualeguay, hacia donde transportamos al paciente para hacer la toma de muestra".

El puesto de contención sanitaria comenzó a funcionar este martes, está ubicado en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 143, donde se encuentra el puesto caminero Brazo Largo de ingreso a Entre Ríos desde Buenos Aires.

El facultativo afirmó que “la gente está respondiendo muy bien, ya que esto es para ellos y todos nosotros, para poder controlar el ingreso hacia la provincia y que no tengamos ningún infectado".

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con la Policía de Entre Ríos, ya que "ellos nos brindan la seguridad y detienen el vehículo". Sobre el trato con las personas, indicó que “le recomendamos a la gente que se siga quedando en su casa y que se mueva sólo por necesidad, llevando el permiso, dado que se estableció con la Policía que si no tienen el permiso adecuado establecido por la Presidencia no va a poder circular. También que deben llevar el tapaboca durante todo el viaje, no sólo en el momento en que se le hace el control; y que en caso de tener sintomatología se debe comunicar obligatoriamente con un centro de salud”.