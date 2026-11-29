Desde el Municipio informaron que llevan adelante tareas de mantenimiento y mejoramiento de la red vial urbana mediante el aporte de material, con el objetivo de optimizar las condiciones de circulación en distintos sectores de la ciudad.

Estas intervenciones se desarrollan en bulevar Martínez, entre Maestra Torrilla y Los Paraísos; Los Paraísos, entre Florida y bulevar Martínez; Palavecino, entre Calle de las Tropas y Camilo Villagra; y Calle de las Tropas, entre Irazusta y Palavecino.

“El mantenimiento vial con aporte de material comprende una serie de procedimientos destinados a la reparación, consolidación y conservación de las calles. En esta oportunidad, los trabajos incluyeron la limpieza y nivelación de la superficie, la corrección de baches y la incorporación de nuevas capas de material, con el propósito de mejorar la resistencia y prolongar la vida útil de las calles”, explicaron, aclarando que “las tareas se desarrollan en etapas”: “En primera instancia, se colocó una capa de broza que, una vez asentada, será reforzada con una segunda aplicación del mismo material, para finalmente incorporar una capa superficial de ripio”.

Para la ejecución de estos trabajos se emplean maquinarias específicas, entre ellas una motoniveladora y un rodillo compactador, que permiten mejorar la capacidad de soporte de las calles, garantizar una adecuada compactación y lograr una superficie de circulación más uniforme.