GUALEGUAYCHÚ
Realizan tareas de mantenimiento vial en la zona del Cementerio Parque
Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron esta mañana que se están ejecutando trabajos de mantenimiento vial en las calles Primer Cabildo, José Peñalva y Antonio Núñez, en la zona del Cementerio Parque, a la altura del ingreso al Regimiento.
La intervención alcanza una extensión que presentaba un desgaste avanzado y dificultades para la circulación segura.
Las tareas incluyen la limpieza integral de banquinas y acciones que permiten recuperar el perfil original de la traza y mejorar la visibilidad, mientras que sobre la calzada se avanza con una intervención estructural que apunta a restituir condiciones adecuadas de tránsito.
“Para el desarrollo de los trabajos intervienen cuadrillas municipales y maquinaria pesada, entre ellas una destinada a la remoción de suelo excedente y una motoniveladora que cumple funciones de nivelación y conformación del camino. Estos equipamientos permiten ordenar la superficie, corregir deformaciones y preparar la base para el refuerzo del firme”, señalaron.
Y detallaron: “El mantenimiento vial con aporte de material contempla una secuencia técnica precisa: en primer término, se realiza la limpieza del terreno y la compactación del suelo existente, seguido por una labor dedicada a la corrección de baches y desniveles. Luego se coloca una primera capa de broza que actúa como base estructural; una vez consolidada, se incorpora una segunda capa y, en la etapa final, se aplica el ripio que brinda soporte definitivo y mayor durabilidad a la calzada”.
Por último, el municipio recordó que esta obra forma parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que el Gobierno de Gualeguaychú impulsa con planificación técnica, recursos municipales y mano de obra propia.