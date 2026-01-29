Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron esta mañana que se están ejecutando trabajos de mantenimiento vial en las calles Primer Cabildo, José Peñalva y Antonio Núñez, en la zona del Cementerio Parque, a la altura del ingreso al Regimiento.

La intervención alcanza una extensión que presentaba un desgaste avanzado y dificultades para la circulación segura.

Las tareas incluyen la limpieza integral de banquinas y acciones que permiten recuperar el perfil original de la traza y mejorar la visibilidad, mientras que sobre la calzada se avanza con una intervención estructural que apunta a restituir condiciones adecuadas de tránsito.

“Para el desarrollo de los trabajos intervienen cuadrillas municipales y maquinaria pesada, entre ellas una destinada a la remoción de suelo excedente y una motoniveladora que cumple funciones de nivelación y conformación del camino. Estos equipamientos permiten ordenar la superficie, corregir deformaciones y preparar la base para el refuerzo del firme”, señalaron.

Y detallaron: “El mantenimiento vial con aporte de material contempla una secuencia técnica precisa: en primer término, se realiza la limpieza del terreno y la compactación del suelo existente, seguido por una labor dedicada a la corrección de baches y desniveles. Luego se coloca una primera capa de broza que actúa como base estructural; una vez consolidada, se incorpora una segunda capa y, en la etapa final, se aplica el ripio que brinda soporte definitivo y mayor durabilidad a la calzada”.

Por último, el municipio recordó que esta obra forma parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que el Gobierno de Gualeguaychú impulsa con planificación técnica, recursos municipales y mano de obra propia.



