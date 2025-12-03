En la zona sur de la ciudad y en los alrededores del Corsódromo se ejecutan intervenciones de parte del personal y maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

Los puntos en los que ya se realizaron, se llevan a cabo y se prevén tareas incluyen: Avenida Parque y Aguado —donde también se reparó la tapa del desagüe pluvial—, Borques 271, Buenos Aires 1374, Buenos Aires 1339, Buenos Aires 1134, Concordia 1923, Concordia 1914, Concordia 1590, Constitución entre Goldaracena y Tala, Constitución y Avenida Parque, General Paz y Concordia —con trabajo adicional en la tapa de registro—, Goldaracena 1100, Goldaracena 1040, Goldaracena 769, Maestra Piccini y Aguado, Maestra Piccini y España, Maestra Piccini y Maipú, Maestra Piccini entre Maipú y Chacabuco, Montevideo Nº 632 y Rocamora 800.

Cabe recordar que muchas de las áreas intervenidas forman parte del cuadrante delimitado por Buenos Aires, Rocamora, 3 de Caballería y Lavalle, dentro del cual durante los últimos meses la Dirección de Obras Sanitarias resolvió diversos inconvenientes en el sistema cloacal, cuyo nivel de deterioro generó la obligación de intervenir de inmediato, lo que generó roturas sobre la calzada.

Puede interesarte

En este sentido, muchos de los baches actuales se originaron en esas reparaciones, mientras que otros se deben al desgaste acumulado por la falta de mantenimiento estructural.

Lo cierto es que en distintos tramos ya pueden observarse paños de hormigón recientemente colocados, protegidos con vallas, cercos de seguridad y restricción total o parcial al tránsito para permitir que el material alcance la resistencia adecuada.

En estos sectores, el trabajo comienza con la demolición del hormigón deteriorado, el retiro del material suelto y la revisión de la base. Luego, se coloca un nuevo volumen de hormigón estructural, se nivelan sus bordes para asegurar continuidad y se instala protección perimetral hasta el fraguado final.

En las calles asfaltadas, el procedimiento se desarrolla mediante el corte del área afectada, la extracción del material dañado, la limpieza de la superficie, la preparación de la base y la incorporación de mezcla asfáltica. Finalmente, la compactación garantiza una terminación uniforme y una mayor vida útil.