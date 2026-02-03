MEJORA DE LA TRAMA
Realizan trabajos de bacheos en la zona del Club Tiro Federal
Las tareas son para mejorar la calzada en ese sector de la ciudad cercano a la Costanera. Se hacen intervenciones sobre hormigón en puntos afectados por arreglos cloacales o por deterioro de larga data.
Continúan las tareas de recuperación vial, en este caso la zona del Club Tiro Federal, más específicamente en el boulevard De León, donde se realizan intervenciones ejecutadas por personal y maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.
Los trabajos en este sector comenzaron con la demolición del hormigón deteriorado, el retiro del material suelto y la revisión de la base.
Luego, se colocó un nuevo volumen de hormigón estructural, se nivelaron sus bordes para asegurar continuidad y se instaló protección perimetral hasta el fraguado final.
Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +Caminos, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales.