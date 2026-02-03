Continúan las tareas de recuperación vial, en este caso la zona del Club Tiro Federal, más específicamente en el boulevard De León, donde se realizan intervenciones ejecutadas por personal y maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

Los trabajos en este sector comenzaron con la demolición del hormigón deteriorado, el retiro del material suelto y la revisión de la base.

Luego, se colocó un nuevo volumen de hormigón estructural, se nivelaron sus bordes para asegurar continuidad y se instaló protección perimetral hasta el fraguado final.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +Caminos, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales.