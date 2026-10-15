Desde el Municipio informaron que se llevaron a cabo tareas de mantenimiento y mejora de la red vial urbana con aporte de material para optimizar las condiciones de circulación en varios puntos de la ciudad.

"Se destacan los trabajos realizados en la calle León Torres, entre Rivadavia y La Rioja; y en Del Inmigrante, entre Rivadavia y San Juan, ambos en la zona oeste de Gualeguaychú. Trabajos similares se realizaron en el perímetro y las calles internas del cuadrante conformado por las calles Fray Mocho, boulevard Montana, San José y Alfredo Palacios, en este caso en la zona norte", indicaron.

Las autoridades explicaron que el mantenimiento con aporte de material implica una serie de técnicas orientadas a la reparación y conservación de la calzada, y que para emprender estas labores se llevó adelante la limpieza y la compactación de la superficie, la corrección de baches y la aplicación de nuevas capas de material, con el objetivo de prolongar la vida útil de la calle.

“Para la realización de estos trabajos se utilizaron maquinarias específicas, como motoniveladora y rodillo compactador, lo que permite mejorar de manera sustancial el soporte y nivelación del trazado. A lo largo de los tramos intervenidos, las viviendas frentistas cuentan ahora con accesos renovados y una superficie de tránsito visiblemente mejorada”, agregaron.