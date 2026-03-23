El Gobierno de Gualeguaychú ejecuta una intervención paisajística en la rotonda ubicada en la cabecera del puente Méndez Casariego, en la Costanera, como parte de una estrategia que apunta a jerarquizar sectores clave del entramado urbano.

La iniciativa se enmarca en un esquema de mejoras progresivas que ya tuvo su punto de partida en el acceso al Parque Grande que está en el extremo de la laguna del Parque Unzué, y que ahora se extiende hacia uno de los nodos más transitados de la ciudad.

La intervención combina tareas de ornamentación y parquización, actividades entendidas como la transformación planificada de un terreno en un espacio verde funcional y estético mediante la integración de diseño paisajístico, acondicionamiento del suelo y selección de especies.

El diseño incorpora granza blanca como elemento central, asentada sobre una base con geotextil permeable que impide la proliferación de malezas y garantiza el drenaje, lo que permite definir sectores con un lenguaje visual ordenado y de impronta minimalista.

La piedra, de tonalidad clara y formato irregular, aporta contraste, prolijidad y bajo requerimiento de mantenimiento, al tiempo que se complementa con la incorporación de especies ornamentales, florales y arbustivas que refuerzan la lectura del espacio.

El criterio adoptado busca delimitar áreas, establecer recorridos visuales y destacar componentes naturales a partir de una composición equilibrada entre materiales y vegetación.

El plan prevé la extensión de esta lógica a los canteros ubicados bajo los plátanos de la Costanera, con el objetivo de consolidar una identidad paisajística homogénea en ese corredor.

La etapa final incluirá la aplicación de un fijador que estabiliza la granza, evita desplazamientos y reduce pérdidas por acción del viento o manipulación.

A futuro, el esquema contempla la incorporación de nuevas tonalidades de piedra y otros insumos que amplíen las posibilidades de diseño y permitan intervenir puntos específicos con soluciones adaptadas a cada entorno.

Las tareas están a cargo de la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, que articula este tipo de acciones en espacios públicos estratégicos.

La elección de este sector responde a su condición de referencia turística y a la proximidad de dos fines de semana de alta circulación, lo que potencia el impacto inmediato de la intervención.