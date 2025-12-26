El sector previo al arco de Pueblo Belgrano, en ambos márgenes de la curva situada a metros del ingreso y egreso del Parque Unzué se vio intervenida por personal municipal para una poda de ejemplares, emprolijamiento general y retiro de árboles deteriorados o que representan riesgo para peatones y conductores.

El operativo abarcó un corredor verde que conecta áreas recreativas, sectores deportivos y espacios de circulación vehicular, con presencia de arbolado de distintas especies y amplias superficies de césped.

Para llevar adelante las labores se emplearon motosierras, motoguadañas y herramientas específicas de jardinería, con cortes selectivos sobre ramas caídas, material vegetal en desuso y sectores de crecimiento desordenado.

Una vez finalizada cada etapa, camiones municipales retirarán los restos de poda y los trasladarán a las instalaciones de Higiene Urbana para su tratamiento.

Durante el comienzo de la semana, las acciones se concentraron en el tramo lindero al Club Carpinchos, mientras que ahora se comenzó el abordaje del sector frontal, donde además de la banquina se prevé avanzar sobre el Camino de la Costa en sentido al Club Central Entrerriano y Regatas, ampliando el alcance territorial del dispositivo de mantenimiento.

El operativo también incluyó la erradicación de pequeños microbasurales que se habían formado en áreas de difícil acceso, con presencia de residuos domiciliarios dispersos entre la vegetación, lo que afectaba tanto la imagen del lugar como las condiciones ambientales.