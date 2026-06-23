El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Centro de Desarrollo del Conocimiento y en articulación con la Biblioteca López Jordán, anunció el inicio del Curso de Programación Juvenil, una capacitación destinada a jóvenes interesados en incorporar conocimientos y herramientas vinculadas al mundo digital.

La propuesta tiene como objetivo introducir a los participantes en conceptos iniciales de programación y herramientas digitales, a partir de un espacio de formación pensado para promover el aprendizaje, la exploración y el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas.

El curso comenzará el 14 de julio y tendrá una duración de tres meses. La modalidad contempla encuentros semanales, con dos cohortes disponibles: una los días martes y otra los días viernes, ambas de 17 a 19 h, en la Biblioteca López Jordán.

Durante la formación, los participantes podrán acercarse a contenidos vinculados a la programación y fortalecer habilidades como el pensamiento lógico, la resolución de problemas y la creatividad aplicada al desarrollo tecnológico.

La iniciativa forma parte de las acciones que lleva adelante el Gobierno de Gualeguaychú para promover el acceso a la educación tecnológica, la innovación y la incorporación de herramientas relacionadas con la economía del conocimiento.

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse por WhatsApp al 3446 313700 o de manera presencial en Belgrano 115, de lunes a viernes de 7 a 13 h.