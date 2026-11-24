Un hombre de 51 años murió el sábado por la tarde luego de atragantarse con un trozo de carne de lechón mientras compartía una comida con un grupo de personas durante una jornada de pesca en la zona de Médanos, departamento Islas del Ibicuy.

El episodio ocurrió alrededor de las 18 en el sector conocido como Puente 7, ubicado a unos ocho kilómetros del casco urbano, sobre la costa del río Paranacito. Se trata de un lugar de difícil acceso, al que se llega únicamente mediante una zorra ferroviaria.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, la víctima se encontraba comiendo junto a familiares y conocidos cuando, en determinado momento, comenzó a presentar dificultades para respirar. Uno de los testigos relató que el hombre se acercó con los brazos en alto y realizando movimientos con la boca, como intentando tomar aire.

Ante esa situación, dos de las personas que estaban en el lugar intentaron auxiliarlo. Al abrirle la boca, lograron extraer un trozo de carne de cerdo que le obstruía las vías respiratorias. Sin embargo, pese a que el hombre llegó a intentar tomar aire después de expulsar el alimento, se desvaneció y cayó al suelo.

Los presentes advirtieron que ya no reaccionaba y dieron aviso a la persona que había trasladado al grupo hasta ese sector, quien posteriormente comunicó lo sucedido a las autoridades policiales.

Cuando los efectivos de la Comisaría Médanos llegaron al lugar, encontraron al hombre tendido en el suelo y sin signos vitales aparentes. También intervino una médica policial, quien estableció como presunta causa del fallecimiento un paro cardiorrespiratorio asociado a una asfixia por obstrucción mecánica de las vías respiratorias por un elemento relacionado con un alimento.

En el lugar trabajó además personal de Policía Científica, que realizó las fotografías y pericias correspondientes. Posteriormente, por intervención del fiscal de Islas, Gastón Popelka, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Gualeguaychú y el caso quedó en manos del fiscal de Gualeguaychú, Jorge Gutiérrez.

Como parte de las actuaciones judiciales, este martes por la mañana está prevista la realización de la autopsia en la Morgue Judicial de Gualeguaychú. El estudio permitirá profundizar en las circunstancias del fallecimiento y determinar con mayor precisión sus causas.