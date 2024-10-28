La Municipalidad de Gualeguaychú acaba de realizar una convocatoria pública para la explotación comercial de siete locales ubicados en el Mercado Munilla, dos de los cuales están orientados al sector gastronómico. Se trata de una segunda tanda de espacios que se suma a la que tuvo lugar a principios de octubre.



Para esta oportunidad, las propuestas se recibirán en el Mercado Munilla o en Área de Suministros ubicada en la Municipalidad de Gualeguaychú, hasta una hora previa a la fijada para la apertura de la convocatoria, que tendrá lugar el día 6 de noviembre a las 11h. Los interesados en participar pueden acceder a la información en el siguiente link: https://datosabiertos.gualeguaychu.gov.ar/dataset/convocatoria-publica-n-4050-2024



Como resulta de rigor, para la evaluación de la documentación se conformará una Comisión Preadjudicadora que analizará las propuestas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación: contenido; experiencia; calidad (incluye certificaciones y premios); factibilidad y/o viabilidad del negocio; posicionamiento de la marca en el mercado; nuevos puestos de trabajo; entre otros.



Cabe consignar que este espacio público municipal cuenta con 28 locales, de los cuales algunos renovaron y tendrán continuidad comercial, algunos ingresaron posteriormente a la fecha de apertura del Mercado por lo que aún no se les venció el plazo, y otros están siendo analizados y en pocos días se conocerán los detalles de la adjudicación ya que la recepción de propuestas tuvo lugar a principios de este mes.



Desde la Dirección de Producción, dependiente de la Secretaría de Inversiones y Desarrollo Local, recordaron que “este espacio posee un perfil comercial distintivo, pero se busca que repita el formato que hoy tiene el Mercado de la Vieja Terminal respecto de la interrelación, retroalimentación y la colaboración entre los comerciantes y el Estado”.



En ese marco, remarcaron que “se ha venido realizando una tarea a conciencia, con respeto por los recursos del Estado que en definitiva son los de los contribuyentes. El trabajo desarrollado en los mercados empieza a rendir sus frutos, y hoy la Vieja Terminal es un claro ejemplo de ello. Con distintas formas y orientaciones comerciales intentaremos que todos sean viables y atrayentes. Es una labor que demandará tiempo y en este caso particular, se ha consensuado que el Mercado del Munilla tenga un perfil mayoritario de esparcimiento y gastronomía y hacia allí apuntamos. La idea es que para la nueva temporada el Mercado esté funcionando a pleno”, destacaron las autoridades de la cartera municipal.