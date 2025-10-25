Con la llegada de los primeros días cálidos y ante la inminente apertura de la temporada de primavera y verano, se lleva adelante una importante puesta a punto del Parque del Sol, uno de los espacios elegidos por vecinos y turistas para disfrutar del río, el aire libre y la naturaleza.

Ubicado sobre la costa del río Gualeguaychú, Parque del Sol es uno de los lugares de dispersión de la ciudad. Su playa, el amplio sector verde y las comodidades del camping lo convierten en un punto de encuentro tradicional durante los fines de semana y los meses estivales.

Con ese objetivo, el personal de la Dirección de Espacios Verdes realiza una serie de trabajos para mejorar su aspecto, su funcionalidad y la seguridad de quienes lo visitan.

Entre las tareas ejecutadas se destacan el corte de pasto, mantenimiento general, limpieza integral del predio y poda de árboles, tanto para mejorar la estética del lugar como para garantizar la seguridad de las familias que asisten a disfrutar del entorno natural.

También se efectuaron labores de formación y despeje de especies arbóreas para optimizar la iluminación y el tránsito peatonal dentro del predio. Además, se realizó la colocación de nuevas parrillas, bancos y mesas, y se instalaron empalizadas de madera para delimitar sectores y ordenar el uso del espacio. Estas intervenciones apuntan a mejorar las condiciones del camping y del área de playa para ofrecer mayores comodidades a los visitantes.

A su vez, se ejecutaron tareas de pintura de juegos infantiles y reacondicionamiento general del mobiliario urbano, con el propósito de embellecer el parque y ponerlo en condiciones para la temporada alta. Toda la mano de obra fue llevada adelante por cooperativas dependientes de la Dirección de Espacios Verdes.