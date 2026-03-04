A principios de esta semana, una cuadrilla de trabajadores municipales puso en marcha un operativo de restauración, reparación y puesta a punto del frente de la Residencia Socio Educativa “Manuel Alarcón”, ubicada en la esquina de San Lorenzo y Bolívar, en plena Costanera.

Los trabajos emprendidos por la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, consta de la pintura integral en las rejas y arreglos de jardinería, poda de los árboles y otros ejemplares en el jardín frontal.

La Residencia Socio Educativa "Manuel Alarcón" es un establecimiento que opera bajo la órbita del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) de Entre Ríos.

Su función principal se distancia notablemente de la de los colegios convencionales, ya que su propósito es ofrecer un espacio de contención, alojamiento y acompañamiento integral a adolescentes que, por diversas circunstancias de vulnerabilidad y violación de sus derechos, no pueden convivir con su núcleo familiar.

Este tipo de institución cumple un rol social fundamental ya que actúa como un dispositivo del Estado para garantizar la protección y el desarrollo de los jóvenes a su cargo.

El enfoque de la residencia no es meramente habitacional, sino que se centra en un abordaje "socioeducativo": esto implica un trabajo multidisciplinario que busca restituir los derechos de los adolescentes al promover su autonomía y fortalecer sus capacidades.

El trabajo encarado por el Gobierno municipal tiende fortalecer el entorno para los jóvenes bajo ese cuidado institucional.