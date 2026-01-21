Este domingo 25 de enero, desde las 8 de la mañana, la Reserva Natural Las Piedras se convertirá en un aula a cielo abierto con una salida de observación de aves para redescubrir la biodiversidad local y el valor estratégico de las áreas protegidas urbanas.



La subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó la importancia de este tipo de propuestas: “Los espacios verdes cumplen un rol central en la salud ambiental y social de la ciudad. Cuidarlos es una decisión política que asumimos como gobierno municipal, porque el ambiente es calidad de vida hoy y futuro para nuestros vecinos”.

La actividad se desarrolla junto al Club de Observadores de Aves de Concepción del Uruguay “Güirá Pirá”, una organización con amplia trayectoria en divulgación ambiental, y está pensada para toda la comunidad. No se requiere experiencia previa: el recorrido propone aprender a identificar especies, reconocer sonidos, comprender comportamientos y fortalecer el vínculo con el entorno natural.

Las Piedras es uno de los pulmones verdes de Gualeguaychú. Su preservación permite no solo conservar la avifauna y los ecosistemas asociados, sino también generar espacios de encuentro, educación y disfrute responsable.

Recomienda asistir con repelente, protector solar, gorro, agua, calzado cómodo y binoculares, en caso de contar con ellos. Por consultas, comunicarse al 3447-500841.