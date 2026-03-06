En adhesión al Día Mundial de la Obesidad, conmemorado cada 4 de marzo, el Municipio organiza una serie de caminatas comunitarias el próximo jueves 12 de marzo, a partir de las 9 horas, en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Centros Integradores Comunitarios (CIC) y Nodos barriales de la ciudad. La iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la actividad física regular como herramienta clave en la prevención de la obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles, al tiempo que promueve el bienestar integral y la construcción de una cultura de cuidado de la salud.

Estas caminatas están diseñadas como espacios abiertos y participativos, donde vecinos de todas las edades podrán sumarse para recorrer juntos los entornos barriales, compartir experiencias personales y reflexionar colectivamente sobre la necesidad de incorporar prácticas cotidianas que favorezcan un estilo de vida más activo y equilibrado.

Para participar, se recomienda asistir con ropa y calzado cómodos, y llevar una botella de agua para mantenerse hidratado durante la actividad. No se requiere inscripción previa: todos los interesados podrán acercarse directamente al CAPS, CIC o Nodo más cercano a su domicilio y unirse al grupo en el horario establecido.