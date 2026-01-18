La Municipalidad continúa desarrollando el programa de castraciones gratuitas de perros y gatos, una política pública orientada al cuidado responsable de las mascotas y al control poblacional en los distintos barrios de la ciudad. La iniciativa se llevará adelante entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero, con operativos territoriales que buscan facilitar el acceso de los vecinos al servicio veterinario.

El cronograma comenzará el lunes 19 en la Sede del Puerto, ubicada en Tiscornia casi Goldaracena, donde se atenderá sin turno previo. El martes 20, el equipo municipal estará en el galpón comunitario de los barrios Zuppichini y Anhelado Sueño, en la intersección de Rioja y Masaferro. El miércoles 21, las castraciones se realizarán en el SUM de Plaza Haddad, en Irazusta y Camilo Villagra, mientras que el jueves 22 la actividad se trasladará a la Plaza del barrio Cover, en Vallejo y Sargento Cabral. El operativo cerrará el viernes 23 en la plaza ubicada en Roca y Jaime de Nevares, en la zona del barrio Manzoni.

Los horarios previstos son a las 8.30 horas para gatos y a las 9 para perros, y los turnos deben solicitarse previamente al teléfono 3446-543429, salvo en la jornada del lunes. Desde el Municipio recordaron que las mascotas deben ser llevadas con correa o en transportador y cumplir con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

El Programa de Castración Municipal, aprobado por la Ordenanza Nº 12.083/23, depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y es llevado adelante por un equipo interdisciplinario que garantiza un calendario permanente de intervenciones en toda la ciudad.