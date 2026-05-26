La Subsecretaría de Salud y los equipos territoriales de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y los Centros Integradores Comunitarios (CIC), llevan adelante una serie de actividades abiertas a la comunidad. Las propuestas están orientadas a la promoción de la salud, el acompañamiento integral y la construcción de hábitos saludables en distintos barrios de la ciudad.

Estas iniciativas forman parte de las acciones comunitarias permanentes que se impulsan desde los espacios de cercanía territorial, con el objetivo prioritario de generar ámbitos de encuentro, prevención y acompañamiento para vecinos de todas las edades.

Cronograma

- “El CAPS se traslada a los barrios”: se trata jornada impulsada por el CAPS San Isidro que se realizará el jueves 28 de mayo, a las 10 horas, en el SUM del barrio 200 viviendas (Salvador Allende y Omar Torrijos). Durante el encuentro se brindarán controles de salud, vacunación, asesoramiento y entrega de turnos para distintas especialidades médicas, acercando servicios esenciales directamente a los hogares.

- “Acompañamiento para el embarazo y la primera infancia”: será el jueves 28 de mayo, a las 10 horas, en el CIC Néstor Kirchner (Perigán 2300). Está destinado a personas gestantes, madres, padres y cuidadores de niños de 0 a 1 año, proponiendo un ámbito de orientación, escucha y herramientas para el cuidado integral durante los primeros meses de vida.

- “Cocinando hábitos”: el viernes 29 de mayo, a las 10 horas, en las instalaciones del CIC Néstor Kirchner. Es una propuesta orientada a promover una alimentación más saludable a través de la cocina práctica, compartiendo saberes, recetas y hábitos vinculados al bienestar general y la salud alimentaria.