El Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables llevará adelante dos charlas de sensibilización y prevención en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Las actividades se desarrollarán en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Isidro y Suburbio Sur, con el propósito de brindar herramientas para reconocer situaciones de violencia, identificar señales de alerta y promover vínculos saludables.

El primer encuentro se realizará el martes 24 de noviembre, a las 9.30 h, en el CAPS San Isidro. Bajo el nombre “Charla de sensibilización y reflexión”, la propuesta abordará la importancia de construir relaciones basadas en el respeto y el buen trato, así como la necesidad de reconocer conductas que pueden derivar en situaciones de violencia.

La actividad permitirá intercambiar experiencias y reflexionar sobre las distintas manifestaciones de la violencia en las relaciones cotidianas, con especial atención a la prevención y al reconocimiento de los derechos.

Por su parte, el miércoles 25 de noviembre, a las 9.30 horas, se desarrollará la charla “Prevención de vínculos violentos” en el CAPS Suburbio Sur. El encuentro estará orientado a identificar comportamientos y señales de alerta que pueden presentarse en relaciones atravesadas por la violencia, además de brindar herramientas para su prevención.

Ambas propuestas forman parte del trabajo territorial que desarrolla el Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables durante todo el año, mediante acciones de sensibilización, espacios de escucha y acompañamiento a personas que atraviesan situaciones de violencia.

La realización de estas actividades en los centros de salud permite acercar información a los barrios y facilitar el acceso de los vecinos a espacios de orientación y prevención.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer constituye una fecha para visibilizar las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres y reflexionar sobre la responsabilidad del Estado y de la sociedad en su prevención y erradicación.